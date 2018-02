Terrortiltalt mann frikjent i Paris

NTB utenriks

Dommeren slo fast at 31 år gamle Jawas Bendaoud ikke var skyldig i å ha hjulpet to av angriperne til å skjule seg for politiet.

Bendaoud hevdet at han ikke visste hvem han leide ut leiligheten sin til. En av dem som skjulte seg i leiligheten i St. Denis, var mannen som mistenkes for å ha vært lederen for gruppa som sto bak angrepet.

Bendaouds advokat, Xavier Nogueras, sier at han ble « svært rørt» over at hans klient ble frikjent.

Selv løftet han neven og sendte slengkyss til tilhørerne da det ble klart at han var frikjent. Han risikerte seks års fengsel hvis han hadde blitt kjent skyldig.

To andre menn ble kjent skyldige og dømt til henholdsvis fem år og tre års ubetinget fengsel. Den ene hadde fungert som mellommann for å sikre de etterlyste angriperne et skjulested, den andre var anklaget for å ha visst hvor rømlingene befant seg, men uten å varsle politiet.

