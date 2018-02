NTB utenriks

Det opplyser regjeringspartiet ANC.

Målet er å stemme over forslaget og få Zuma fjernet fra makten slik at visepresident og ANC-leder Cyril Ramaphosa kan overta presidentembetet, opplyser Paul Mashatile, et høytstående medlem i ANC.

– Vi kan ikke la Sør-Afrika vente lenger, sier Mashatile.