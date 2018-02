Presset mot Netanyahu øker

NTB utenriks

Israelsk politi har i over ett år etterforsket korrupsjonsanklagene mot Benjamin Netanyahu og konkluderte tirsdag med at han bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

Ifølge politiet har den israelske statsministeren og hans familie tatt imot bestikkelser til en verdi av over 2,2 millioner kroner fra Hollywood-produsenten Arnon Milchan og den styrtrike australieren James Packer.

Netanyahu anklages også for i hemmelighet å ha forhandlet med en avisutgiver i et forsøk på å kneble en kritisk avis.

Søker gjenvalg

Den israelske statsministeren nekter for alt og hevder å være utsatt for en heksejakt. Onsdag gjorde han det også klart at han vil søke gjenvalg.

– Sannheten vil komme for en dag, det vil ikke komme noe ut av dette, sa Netanyahu.

Israels riksadvokat Avihai Mendelblit skal nå avgjøre om det skal tas ut tiltale mot Netanyahu, men dette kan ta flere måneder.

Kritikerne minner om at Netanyahu som opposisjonsleder krevde daværende statsminister Ehud Olmerts avgang da han ble etterforsket for korrupsjon.

– En leder som så vidt har hodet over vannet fordi han sitter i avhør, kan ikke regjere på skikkelig vis, hevdet Netanyahu da.

Uro i regjeringen

Justisminister Ayelet Shaked mener statsministeren kan bli sittende, selv om det tas ut tiltale, men utdanningsminister Naftali Bennett sluttet seg onsdag til kritikerne.

– En statsminister trenger ikke å være perfekt eller å leve et overdrevent nøysomt liv, men må være et forbilde. Ved å ta imot store beløp over lengre tid lever man ikke opp til denne standarden, sier Bennett.

Finansminister Moshe Kahlon går enda lenger og truer med å gå av dersom ikke Netanyahu blir tiltalt.

Krever avgang

Tidligere statsminister Ehud Barak, som er en bitter politisk rival, ber Netanyahu tre tilbake som statsminister og mener koalisjonsregjeringen må utnevne en ny statsminister.

– Omfanget av korrupsjonen er helt forferdelig. Dette ser ut som bestikkelser, sier Barak.

Yair Lapid, som leder opposisjonspartiet Yesh Atid, krever også Netanyahus avgang.

– En som har så alvorlige anklager rettet mot seg – flere av dem benekter han ikke engang – kan ikke fortsette som statsminister og ha ansvaret for sikkerheten og velferden til Israels innbyggere, sier Lapid.

