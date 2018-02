Norsk politisk fange løslatt i Etiopia

NTB utenriks

Det bekrefter Utenriksdepartementet til NTB.

– Siden dag én har Ochallas sak avslørt brutaliteten til det etiopiske regimet, sier Anuradha Mittal, daglig leder i Oakland Institute, som har kjempet for Ochallas løslatelse.

Ochalla er norsk statsborger, urfolksleder for anuakene og tidligere delstatspresident i Gambella fylke i Etiopia. I 2014 ble han pågrepet og tiltalt for å ha organisert en motstandsbevegelse for å ta over fylket og etablere selvstyre.

Han skal ha organisert etniske gambellere i USA, Australia og Europa. Ifølge etiopiske myndigheter skal Ochalla også ha organisert møter med representanter fra Etiopias fiende, Eritrea.

Risikerte dødsstraff

Han har også vært tiltalt for terrorplanlegging og terrorfinansiering i Etiopia, men unnslapp sannsynligvis dødsstraff da han i 2016 ble frikjent for brudd på landets antiterrorlover. Ochalla ble i stedet kjent skyldig etter en bestemmelse i den ordinære straffeloven om arbeid for å splitte nasjonen.

En AFP-fotograf var onsdag vitne da opposisjonslederen Andualem Arage og journalisten Eskinder Nega også kom ut av et fengsel i Addis Abeba og ble hilst av en gruppe på rundt 100 tilhengere.

Etiopia vil styrke demokratiet

– Kampen må fortsette. Bedre tider må komme for oss alle, sa Andualem, som sonet en livstidsdom for å ha hatt bånd til den forbudte Ginbot 7-gruppa.

Fengslingen av de to er blitt kraftig fordømt av både USA og internasjonale menneskerettighetsgrupper.

Myndighetene droppet også siktelsene mot to bloggere og trakk tilbake saken mot en tredje blogger. Sakene mot de tre er blitt fordømt som et angrep på pressefriheten.

Løslatelsene er ledd i en bølge av løslatelser som startet for en måned siden etter at statsminister Hailemariam Desalegn sa at myndighetene ville løslate politiske fanger for å styrke demokratiet.

