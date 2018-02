FN-utsending mener at situasjonen i Syria er like farlig og voldelig som før

NTB utenriks

Under et møte i FNs sikkerhetsråd onsdag gjentok de Mistura oppfordringen fra FNs generalsekretær António Guterres om at alle parter må «trappe ned umiddelbart og uten betingelser».

Han ba spesielt Russland, Iran og Tyrkia om å bruke sin innflytelse til å redusere volden.

FN-utsendingen, som har ledet de til nå mislykkede fredsforhandlingene i Genève og Wien, peker på at volden i Syria øker på flere fronter, og at dette undergraver utsiktene til fred og regional stabilitet.

De Mistura fikk ordet etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley og Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia hadde anklaget hverandre for å hindre en fredelig utvikling i Syria.

Haley krevde at russerne bruker sin innflytelse for å få i gang en fredsprosess, mens Nebenzia ba den USA-ledede koalisjonen hindre provokasjoner fra den syriske opposisjonen.

(©NTB)