Tyskland vurderer å gjøre offentlig transport gratis

Brevet er undertegnet tre tyske ministre, deriblant miljøminister Barbara Hendricks.

– Effektiv bekjempelse av luftforurensing uten unødvendige forsinkelser har høyeste prioritet i Tyskland, heter det i brevet.

Forslaget skal testes i fem byer, deriblant Bonn, Essen og Mannheim, innen slutten av året. Det foreslås også strengere restriksjoner på utslipp fra busser og taxier, soner for lave utslipp eller støtte til bildelingstjenester.

Forslagene kommer etter at EUs miljøkommissær Karmenu Vella 30. januar ga Tyskland og ni andre EU-land et ultimatum om å legge fram tiltak for å hindre luftforurensing dersom de vil unngå juridiske konsekvenser.

Sammen med Tyskland er Frankrike, Italia, Romania, Slovakia, Spania, Storbritannia, Tsjekkia og Ungarn landene som risikerer å bli trukket for EU-domstolen for å ha latt luftforurensingen nå ulovlig høye nivåer.

