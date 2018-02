Terrortiltalte Akilov for retten i Sverige

NTB utenriks

Med kortklipt hår, halvlangt skjegg og iført en grønn fleecejakke ble terrortiltalte Akilov fraktet inn i rettssalen med håndjern. Håndjernene ble tatt av da han ble plassert mellom sin forsvarer Johan Eriksson og en tolk.

Aktor Hans Ihrman startet med å lese opp tiltalen. Deretter leste han opp ofrenes navn.

Eriksson sa deretter at hans klient erkjenner å ha begått en terrorhandling, forsøk på terrorhandling og for å ha satt liv i fare.

Fem drept

Fem personer ble drept og 14 såret da Akilov kapret en lastebil og kjørte den nedover Drottninggatan i sentrum av Stockholm i april i fjor.

Opptak av den første oppringingen til nødsentralen ble spilt av for retten tirsdag ettermiddag.

– Det er en jævel som kjører i Drottninggatan, han dukket opp nå, send alt du har til Drottninggatan fort som faen. Han meier ned alle nå, skriker en kvinne med desperat stemme i den første samtalen som nødsentralen mottok.

– Har han kjørt på folk? spør operatøren.

– Ja ja, han kjører på folk, han er helt gal. Drottninggatan, for faen. Send alt du har. Trykk på knappen for helvete, trykk på knappen, trykk på knappen, roper kvinnen, som sier hun ser flere skadde. Hun får beskjed om å starte hjerte- og lungeredning.

Asylavslag

Den 39 år gamle usbekiske bygningsarbeideren hadde søkt asyl i Sverige, men fått avslag. Angrepet var ifølge tiltalen trolig en hevnaksjon for dette.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om livsvarig fengsel og utvisning. Et omfattende bevismateriale skal gjennomgås, og rundt 100 vitner skal høres i saken.

Denne uken er det satt av tre dager, om nødvendig fire, til aktor, forsvarer og de pårørendes advokat. Akilov skal ta plass i vitneboksen tirsdag 20. februar, det vil si under rettssakens andre uke. Det er satt av tre dager med avhør av Akilov.

Mobilmeldinger

Aktor Hans-Jörgen Hanström viste i sitt åpningsinnlegg tirsdag til at mye av materialet på Akilovs mobiltelefon var slettet. Men eksperter har kunnet gjenopprette informasjonen og har avdekket at det der lå søk som Akilov hadde gjort på internett, blant annet relatert til IS, fortalte aktor.

Blant annet handler det om en propagandavideo for IS og filmer på YouTube om plikt til å utføre jihad, uttalte Hanström, som også beskrev hvordan Akilov hadde brukt den krypterte appen Zello for å komme i kontakt med personer i en gruppe tilknyttet IS.

Etterforskerne har funnet 209 chattemeldinger på mobilen, hvorav 16 var av direkte interesse for etterforskningen. Akilov hadde i hovedsak kontakt med folk som var i utlandet. De har ikke med sikkerhet kunnet identifiseres, og har heller ikke utgjort noen umiddelbar trussel mot Sverige, fortalte aktor.

Chattemeldingene har dessuten vært vanskelig å tolke, siden det er seks-sju ulike språk som brukes om hverandre, sa Hanström.

Svensk politi har avdekket flere tegn på at den 39 år gamle usbekeren gjennomgikk en radikaliseringsprosess før angrepet. Men hvorfor han ble radikalisert, har etterforskerne ikke funnet svar på.

Dom er ventet før sommerferien.

(©NTB)