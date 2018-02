Ingen enighet om hvordan fremmedkrigere i Syria skal håndteres

NTB utenriks

Rundt tolv forsvarsministre deltok på koalisjonens møte i Roma, blant dem var Frank Bakke-Jensen (H).

Men ifølge nyhetsbyrået Reuters endte møtet uten noen enighet om hva som skal skje med de mange utenlandske krigerne som nå sitter fanget hos den USA-støttede kurdisk-dominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), som har spilt en viktig rolle i kampen mot IS.

USAs forsvarsminister Jim Mattis, som ledet møtet, hadde håpet å overtale allierte land til å ta større ansvar for fremmedkrigerne.

Ett av forslagene er at fremmedkrigerne blir sendt tilbake til sine hjemland og stilt for retten, men denne løsningen har andre vestlige land vist liten entusiasme for.

– Ingen fasitsvar

– Det kom ingen endelig løsning, det jobbes med det, sa Mattis til journalister som reiste sammen med ham fra Roma til Brussel tirsdag kveld.

Han sa også at det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan fremmedkrigerne skal behandles, og at hver enkelt sak må vurderes individuelt.

Franske tjenestemenn har tatt til orde for at fremmedkrigere blir stilt for lokale domstoler, og fastholder at Frankrike ikke har noen planer om å ta dem tilbake til fransk jord.

SDF har tatt tusenvis av fanger under kampene mot IS, og mange av dem er fra andre land enn Syria. Det er også flere hundre kvinner og barn blant fangene.

Norske etterlyst

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste i slutten av januar at tolv personer er etterlyst av Norge, mistenkt for å ha vært med i IS. Halvparten av dem er kvinner. Flere av kvinnene skal ha fått barn under oppholdet i IS-kontrollerte områder.

Det er ikke kjent hvor de norske befinner seg.

Totalt 40 personer skal ifølge PST ha reist fra Norge for å slutte seg til IS i Syria og Irak, men det er uklart hvor mange av dem som fortsatt er i live og hvor de i så fall befinner seg.

