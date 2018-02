Guatemalas ekspresident pågrepet 

NTB utenriks

Colom ble pågrepet i sitt eget hjem i hovedstaden Guatemala by tirsdag, opplyser lederen for landets Økokrim, Juan Francisco Samdoval.

Blant eksministrene som er pågrepet, er Juan Alberto Fuentes Knight, som nå er styreleder i den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam International. Han var finansminister i Cloms regjering.

Alle ti anklages for bedrageri og underslag i forbindelse med innkjøp av hundrevis av busser som skulle settes i trafikk i hovedstaden i 2009. Fire selskaper fikk 25 år lange kontrakter på å drive transporttjenestene.

Colom var president fra 2008 til 2012. Han ble avløst av Oscar Perez, som er varetektsfengslet i påvente av å bli stilt for retten. Også han er siktet for korrupsjon, men i forbindelse med en annen sak.

Pågripelsen av Fuentes Knight er et nytt hardt slag mot Oxfam, som de siste dagene har vært i hardt vær på grunn av avsløringer om at ansatte har kjøpt sex av unge prostituerte i Haiti og flere andre utviklingsland.

Oxfams administrerende direktør Winnie Byanyima understreker at styrelederen har vært helt åpen om at han er blant flere tjenestemenn som er under etterforskning i forbindelse med en budsjettoverføring mens han selv var finansminister.

