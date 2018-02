FNs høykommissær advarer rohingyaer mot å vende tilbake til Myanmar

NTB utenriks

Det sa Grandi sa i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

– Regjeringen har ikke gjort noe med årsakene til at de måtte flykte. Vi har ennå ikke sett en fremgang i rohingyaenes utestengelse fra samfunnet og mangel på rettigheter som har forverret seg de siste årene, og som har sitt opphav i at de ikke har fått statsborgerskap, sa Grandi.

Myanmar og Bangladesh ble i januar enige om at rohingya-flyktninger skal sendes tilbake til sine hjem innen to år. Grandi sier han ønsker denne avtalen velkommen, men har mener rammeverket for en returordning først må klargjøres i en avtale mellom de to landene og FN.

Han advarer også om at det kan oppstå en krisesituasjon når regntiden begynner i mars. Over 100.000 flyktninger i Bangladesh bor i områder som er utsatt for flom eller skred.

Mulig forbrytelse mot menneskeheten

Frankrikes FN-ambassadør François Delattre, uttalte under et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag at en massakre mot rohingyaer i Myanmar, avslørt av to Reuters-journalister som nå sitter fengslet i landet, kan være en forbrytelse mot menneskeheten. Her ba han også om at de to journalistene løslates.

Wa Lone (31) og Kyaw Soe Oo (27), begge myanmarske statsborgere, ble pågrepet 12. desember. De jobbet med å avsløre hva som har skjedd under militærets operasjoner i delstaten Rakhine vest i landet, der hæren anklages for å ha drevet nær 700.000 mennesker fra den muslimske rohingya-minoriteten på flukt.

Reuters offentliggjorde nylig reportasjen de to arbeidet med. Den inneholder blant annet bilder av ti bakbundne lokale menn mens de sitter på bakken omgitt av bevæpnede menn. Andre bilder viser de samme ti mennene etter at de er drept.

Mandag opplyste myndighetene i Myanmar at de vil straffeforfølge ti medlemmer av landets sikkerhetsstyrker, ifølge en talsperson fra regjeringen.

Bekreftet deltakelse

I januar bekreftet hæren i Myanmar for første gang deltakelse i drap på rohingya-minoriteten, etter at det ble funnet en massegrav med ti muslimske rohingyaer. Ifølge hæren i landet var det sikkerhetsstyrkene og buddhistiske landsbybeboere som drepte ti rohingyaer da en gruppe på 200 «terrorister» gikk til angrep på sikkerhetsstyrkene. Også seks landsbybeboere skal rettsforfølges

Hærens versjon av hendelsen strider imot det øyenvitner har fortalt. Både buddhistiske landsbybeboere og rohingyaer mener opplysningene fra militæret er feil og at et angrep på sikkerhetsstyrkene aldri fant sted.

