Svenske helsemyndigheter sier nei til prostatakreft-screening

NTB utenriks

– Vår vurdering er at nytten av prostatakreft-screening i dag ikke tydelig overgår de negative effektene, sier avdelingssjef Lars-Torsten Larsson i Socialstyrelsen.

– Det er fare for at screening vil gjøre altfor stor skade i form av overdiagnostisering, overbehandling og bivirkninger, sier han.

Et 20-tall eksperter har på oppdrag fra Socialstyrelsen utredet hvilken effekt det kan få om man gir alle svenske menn i alderen 50 til 70 år tilbud om prostatakreft-screening.

– Avveiningen mellom fordeler og ulemper er naturligvis vanskelig, men for å kunne anbefale screening må vi være helt sikre på at det er bra for befolkningen, sier Mia Frisk, som har ledet utredningen.

Kreftregisteret i Norge advarte i 2012 norske menn mot å ta PSA-test dersom de ikke har tegn til sykdom.

Slike tester kan indikere om man har svulst i prostata, men de kan ikke vise om svulster er godartede eller ondartede. Mange opererer derfor unødvendig og med stor fare for bivirkninger.

(©NTB)