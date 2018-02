Svensk politi skjøt varselskudd i jakt på bevæpnet ungdomsgjeng

NTB utenriks

Politiet i Örebro ble varslet om at en gjeng maskerte og væpnede ungdommer hadde gått rund i bydelen Vivalla og slått i stykker gjenstander, skriver Aftonbladet.

Politiet lokaliserte ungdommene i en leilighet, men da de kom dit, hoppet en av ungdommene ut gjennom vinduet. Det var i den forbindelse at politiet avfyrte varselskudd.

– Vi beordret han om å stanse, noe han ikke gjør. Så fyrer vi av et varselskudd, men den mistenkte forsvinner av gårde, opplyser polititalsmann Per Persson som understreker at varselskuddene ble avfyrt på bakgrunn av vitneutsagnene om at den mistenkte ungdommen var bevæpnet.

Ingen er meldt skadd.

