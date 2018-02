Halvt tonn kokain beslaglagt i Casablanca

NTB utenriks

Kokainen var gjemt i en konteiner fra Latin-Amerika og seks mistenkte er arrestert som følge av den store beslaget.

I tillegg til kokainen ble også fire kjøretøy og store mengder kontanter i ulik valuta beslaglagt.

Kokainsmuglere har i løpet av det siste tiåret funnet nye ruter og måter for å smugle kokain inn i Europa på.

Narkotikaen blir som regel sent fra Sentral-Amerika via vest-Afrikanske land og nå i nyere tid gjennom Nord-Afrika, ifølge ferske rapporter fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet.

De siste årene har marokkanske myndigheter rapporter om stadig økende kokainbeslag, inkludert et rekordhøyt beslag på 2,5 tonn kokain som ble beslaglagt i oktober i fjor.

