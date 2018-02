Sju tyrkiske soldater drept i Afrin-offensiv

NTB utenriks

Blant de drepte er de to flygerne som var om bord i et tyrkisk militærhelikopter som ble skutt ned over Hatay-provinsen.

Det tyrkiske forsvaret opplyser også at ytterligere fem tyrkiske soldater ble drept og ni andre såret i kamper i forbindelse med offensiven mot den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria.

Siden offensiven startet 20. januar har 26 tyrkiske soldater blitt drept.

Tyrkia innledet offensiven mot Afrin-området nordvest i Syria i et forsøk på å drive YPG-militsen ut av den kurdiskkontrollerte enklaven. Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner.

(©NTB)