Netanyahu: Iran kan ikke få fotfeste i Syria

– Israel ønsker fred, men vi vil med besluttsomhet fortsette å forsvare oss mot alle angrep mot oss og mot alle forsøk fra Iran på å etablere militært nærvær i Syria eller andre steder, sa Netanyahu lørdag.

Uttalelsen kommer etter at et israelsk kampfly tidligere samme dag ble skutt ned av syrisk luftvern og styrtet i Nord-Israel.

Iransk drone

Det israelske kampflyet hadde angrepet mål i Syria som svar på at en drone var sendt over grensen fra Syria og inn i Israel. Ifølge det israelske forsvaret var dronen iransk, og en militærtalsmann sier den iranske lastebilen som dronen ble sendt opp fra, ble ødelagt.

Episoden er den mest alvorlige mellom Israel, Syria og Iran siden borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011.

Snakket med Putin

Netanyahu opplyser lørdag kveld at han har drøftet situasjonen i Syria med Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg gjentok overfor ham at vi har rett og plikt til å forsvare oss mot angrep fra syrisk territorium, sier Netanyahu.

Russland, som er en av det syriske regimets nærmeste allierte, oppfordrer til tilbakeholdenhet.

– Det er nødvendig å til fulle respektere suvereniteten til Syria og andre land i regionen, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

USA bekymret

Den israelske statsministeren har også diskutert den spente situasjonen med USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Tillerson sier i en uttalelse at USA er dypt bekymret over opptrappingen av volden, og at USA gir sin fulle støtte til Israel.

– Vi støtter til fulle Israels rett til å forsvare seg, sier Tillerson.

