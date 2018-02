UNRWA: – Trues av eksistensiell krise

NTB utenriks

Norge var fredag vertskap for et møte i FN-hovedkvarteret i New York, for å diskutere krisen i UNRWA.

President Donald Trump kuttet i januar 500 millioner kroner i støtte til UNRWA, som gir mat, skolegang, helsetilbud og annen støtte til 5,3 millioner palestinske flyktninger på Vestbredden og Gazastripen og i Jordan, Libanon og Syria.

USA har siden 1949 vært den største bidragsyteren til UNRWA og har dekket rundt en firedel av organisasjonens budsjett.

Kuwait-bidrag

UNRWAs sjef på Gazastripen, Matthias Schmale, advarte for få dager siden mot matmangel på Gazastripen, der organisasjonen forsyner rundt 1 million mennesker med matrasjoner og driver 267 skoler og 21 sykehus og klinikker.

Bare Kuwait har til nå lovet ekstrabevilgning til UNRWA, drøyt 7 millioner kroner, for å dekke opp for amerikanernes kutt.

Framskynder

15 andre land har lovet å framskynde årets utbetalinger, blant dem Norge. Det er ikke nok, advarte UNRWAs representant i New York under fredagens møte.

– UNRWA står overfor en eksistensiell finansiell krise, sa Peter Mulrean fredag.

– USA har ennå ikke forklart hvorfor de besluttet å kutte 60 millioner dollar, la han til.

Vil presse palestinerne

USAs FN-ambassadør Nikki Haley slo i forrige måned fast at USA først gjenopptar bistanden til palestinerne dersom de vender tilbake til forhandlingsbordet og blir enige med Israel om en fredsavtale.

Palestinernes president Mahmoud Abbas nekter å ha noe mer med amerikanerne å gjøre, og viser til president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Formålsløst

Abbas har også gjort det klart at palestinerne finner det formålsløst å forhandle med Israel, all den tid landet fortsetter å utvide de ulovlige bosetningene på de okkuperte Vestbredden.

I neste måned skal det holdes en giverkonferanse for UNRWA i Genève, der håpet er å samle nok bidrag til å fylle opp for bortfallet av amerikansk støtte. FNs generalsekretær António Guterres deltar på konferansen, men det er uklart om USA stiller.

