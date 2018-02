HRW anklager kurdisk peshmerga for massehenrettelser 

NTB utenriks

Massehenrettelsen ble gjennomført i august og september i fjor, går det fram av en ny rapport fra Human Rights Watch.

Rapporten bygger på opplysninger fra øyenvitner, landsbyboere og tidligere medlemmer av kurdiske sikkerhetsstyrker. Menneskerettighetsorganisasjonens etterforskere har også funnet det som synes å være en av flere massegraver i nærheten av landsbyen Zummar.

Ofrene i gravene er ifølge Human Rights Watch antatte IS-krigerne som ble tatt til fange av kurdiske peshmergastyrker i landsbyen Sahil al-Maliha, 70 kilometer nordvest for Mosul.

Skutt i hodet

De kurdiske sikkerhetsstyrkenes såkalte Asayish-enhet fraktet fangene i buss til et fengsel i landsbyen Shilgia. Derfra ble de tatt med til to områder nær Zummar, der de ble skutt i hodet og dumpet i massegraver.

– Bevisene tyder på at Asayish-styrkene gjennomførte massehenrettelser av fanger som var mistenkt for å tilhøre IS, natt etter natt en hel uke, og at de trolig drepte mange, kanskje hundrevis av menn, sier Lama Fakih, som er nestleder for HRWs virksomhet i Midtøsten.

Krever gransking

– Irakiske og kurdiske myndigheter må straks og i full åpenhet etterforske disse anklagene om massehenrettelser og straffeforfølge de ansvarlige, sier Fakih.

Massegravene ligger i et område ovenfor den store Mosul-dammen, som blir oversvømmet etter regntida.

Det er derfor helt avgjørende at internasjonale rettsmedisinere straks får anledning til å åpne massegravene og dokumentere hvor mange og hvem som ligger i dem, understreker Human Rights Watch.

Avviser rapporten

En talsmann for kurdiske myndigheter, Dindar Zebari, avviser overfor nyhetsbyrået AFP rapporten.

Han viser til opplysninger fra øverstkommanderende for Asayish-styrken, som fastholder at IS-krigerne ble drept ved fronten og deretter lagt i massegraver samme sted.

Dette rimer ikke med de funn som er gjort, slår Human Rights Watch fast.

– Likene som ble funnet var skutt i hodet og gravlagt i et avsidesliggende ørkenområde, langt unna stedene der det hadde pågått kamper, konstaterer de.

Norsk bidrag

Norge er blant de land som har bidratt til å trene opp de kurdiske peshmergastyrkene i Nord-Irak, som et ledd i bidraget til den internasjonale koalisjonen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

Norske soldater og offiserer ble sendt til området i november 2014 og Norwegian Training Unit (NOR TU) drev fram til sommeren 2017 opplæring av de kurdiske soldatene.

Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bidro ikke de norske instruktørene til opplæring av enhetene som ifølge Human Rights Watch tok antatte IS-krigere til fange i Sahil al-Maliha, eller Asayish-styrken som anklages for å ha likvidert dem.

Ikke kjent med

– FOH er ikke kjent med at NOR TU har gjennomført trening med hele eller deler av den nevnte enheten fra de kurdiske sikkerhetsstyrker som er nevnt, sier pressetalsmann Nils Samland til NTB.

– FOH tar avstand fra alle brudd på internasjonale konvensjoner, menneskerettigheter og krigens folkerett, sier han.

– Undervisning i menneskerettigheter og krigens folkerett var en vital del av treningsoppdraget til den norske treningsstyrken, sier Samland.

