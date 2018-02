Etterlyst narkobaron pågrepet i Mexico

NTB utenriks

Jose Marea Guizar Valencia, kjent som Z43, er en av toppene i det såkalte Los Zetas-kartellet, en av Mexicos mektigste narkotikabander.

Han ble pågrepet av mexicanske marinesoldater under en aksjon i den velstående La Roma-bydelen i Mexico by torsdag, uten bruk av vold, opplyser en talsmann for myndighetene.

Mektige narkotikabander har i årevis kjempet mot hverandre i Mexico, som er transittland for store mengder narkotika på vei fra søramerikanske land til USA.

I 2017 fant det sted 25.000 drap i Mexico, de fleste av dem et resultat av narkobandenes brutale kamp om territorier og lukrative smuglerruter.

Los Zetas ble dannet av tidligere regjeringssoldater tidlig på 1990-tallet og har opp gjennom årene markert seg som et av landets mest brutale, som ofte lemlester og halshogger sine ofre.

