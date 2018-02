Asia-børsene stuper etter nok en nedtur i USA

NTB utenriks

Nikkei-indeksen falt 3,2 prosent kort tid etter åpning fredag morgen, men nedgangen ble redusert til 2,3 prosent innen stengetid. Topix-indeksen falt 1,9 prosent.

I Hongkong falt Hang Seng-indeksen med 3,1 prosent etter å ha tatt seg noe inn før stengetid.

– Investorene skremmes av en sterkere yen og fall på de europeiske og amerikanske børsene, sier sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities.

De viktigste kinesiske børsene, som ofte er mindre påvirket av utviklingen i aksjemarkedene ellers i verden, hadde også en dårlig dag. Fallet på hovedindeksen i Shanghai nådde på et tidspunkt 5,5 prosent, men kursene tok seg noe opp, og børsen stengte med en nedgang på 4 prosent.

Blodrødt

Nedturen kom etter at de tre viktigste indeksene i New York endte i rødt ved stengetid torsdag. Dow Jones endte ned 4,2 og den bredere S&P 500 3,8 prosent. Teknologibørsen Nasdaq falt 3,9 prosent.

Også i Europa endte det i røde tall torsdag. I London stengte FTSE 100 ned 1,6 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt gikk ned med 3,1 prosent. I Paris falt CAC 40-indeksen med 2,4 prosent. Da børsene åpnet igjen fredag, var imidlertid fallet marginalt.

Korrigering av markedet

Den globale nedgangen denne uka tyder på at markedet nå korrigerer seg etter oppturen det siste året. Det skjer i så fall for første gang på nærmere to år. Flere analytikere mener korrigeringen er på høy tid.

Tom Martin, toppleder i Global Investments, mener det nå er en tydelig endring i tankegangen på børsen. Investorer har gått fra å være redde for å gå glipp av et marked i opptur til en frykt for å gå på store tap, mener han.

– Det kommer til å ta lengre tid før markedet endrer seg enn det folk forventer, sier han.

(©NTB)