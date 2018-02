Stor militærparade i Nord-Koreas hovedstad dagen før OL-åpningen

NTB utenriks

Nord-Korea er blitt enig med Sør-Korea om at landet skal sende en liten tropp med utøvere, et oppvisningslag i taekwondo, en heiagjeng med over hundre kvinnelige deltakere og en delegasjon der blant annet søsteren til den nordkoreanske lederen Kim Jong-un skal delta.

Samtidig har tusenvis av soldater de siste dagene øvd seg på militærparaden i Pyongyang.

Men torsdagens militærparade ble ikke sendt direkte på TV, slik regimet gjorde da den forrige store militærparaden ble holdt i hovedstaden i april 2017.

Analytikere mener at Nord-Koreas strategi tyder på at landet både forsøker å bli regnet som en de facto atommakt, samtidig som det håper på å svekke sanksjonene mot landet og så splid mellom Sør-Korea og USA ved å vise fram en mykere siden under OL.

Militærparaden skal markere 70-årsdagen for regimet og er fremskyndet fra 25. april til 8. februar.

