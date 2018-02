Russland vil at FNs sikkerhetsråd skal ta opp USA-ledet angrep i Syria

NTB utenriks

Det melder Reuters.

Den syriske regjeringen kaller på sin side angrepet for en krigsforbrytelse. Det skriver den syriske utenriksministeren Walid al-Moualem i et brev til FNs generalsekretær António Guterres. Utenriksministeren skriver også at angrepene må regnes som en forbrytelse mot menneskeheten.

Minst 45 syriske regjeringssoldater og allierte krigere ble drept i det amerikanskledede angrepet, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Amerikanske militære kilder har opplyst at så mange som 100 regimevennlige styrker ble drept da de bombet styrker som kjemper for president Bashar al-Assad. Det meldes ikke om noen tap på den USA-støttede siden.

Angrepet besto av både av luftangrep og raketter avfyrt fra bakken, ifølge SOHR, en syrisk eksilgruppe som baserer sine opplysninger på kilder inne i Syria. Gruppa beskriver angrepet som en hevn for at syriske regimestyrker gikk til angrep mot USA-støttede kurdere.

Statlige syriske medier fordømte torsdag angrepet som «aggresjon».

– I et nytt angrep og i et forsøk på å støtte terrorisme, har koalisjonsstyrker angrepet folkestyrker, meldte syrisk rikskringkasting.

