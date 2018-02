Mange regimevennlige styrker drept i USA-ledet angrep i Syria

NTB utenriks

Minst 20 syriske regjeringssoldater og allierte krigere ble drept i det amerikanskledede angrepet, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Amerikanske militære kilder har opplyst at så mange som 100 regimevennlige styrker ble drept, samtidig som det ikke meldes om noen tap på den USA-støttede siden.

Angrepet besto av både av luftangrep og raketter avfyrt fra bakken, ifølge SOHR, en syrisk eksilgruppe som baserer sine opplysninger på kilder inne i Syria. Gruppa beskriver angrepet som en hevn for at syriske regimestyrker gikk til angrep mot USA-støttede kurdere.

Oljefelt

Angrepet startet onsdag kveld i provinsen Deir al-Zor, opplyser en ikke navngitt amerikansk militærtjenestemann. Området kontrolleres av den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF).

Amerikanske militærrådgivere var sammen med SDF under hendelsen.

Ifølge den amerikanske kilden ble over 100 syriske regimevennlige styrker drept da USA og amerikanskstøttede styrker gikk til motangrep. Han mener at regimet forsøkte å sikre seg mer territorium, deriblant oljefelt som tidligere var kontrollert av IS, og som SDF tok kontroll over i september.

Kjempet mot IS

SDF spilte en viktig rolle under offensiven mot IS og har nå kontroll over flere områder som tidligere var kontrollert av den ytterliggående islamistgruppa.

Ingen SDF-krigere eller amerikanske soldater ble drept, ifølge kildene.

Opptil 500 regimevennlige styrker skal ha deltatt i angrepet mot SDF, som beskrives som omfattende og koordinert. De brukte både stridsvogner, artilleri og bombekastergranater, opplyser en kilde i det amerikanske militæret til nyhetsbyrået AFP.

Like ved Eufrat

Angrepet fant sted om lag 8 kilometer fra grensen som USA og Russland skal ha blitt enig om ved elven Eufrat. Grensa skiller områder som på den ene siden er kontrollert av det russisk-støttede regimet og på den andre av USA-vennlige kurdisk-dominerte styrker.

De amerikanske kildene har ikke oppgitt noen nasjonalitet på soldatene og krigerne som ble drept. De syriske regjeringsstyrkene får støtte fra militser både fra Irak, Libanon og Iran, i tillegg til at de støttes av russiske luftangrep.

