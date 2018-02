Merkel tror på stabil storkoalisjon 

NTB utenriks

– Jeg er overbevist om at koalisjonsavtalen vi er blitt enige om, kan danne grunnlag for den gode og stabile regjeringen som landet vårt trenger, og som mange i verden forventer fra oss, sier Merkel.

En 24 timer lang samtaleinnspurt var det som skulle til for å få de siste brikkene på plass.

Ifølge Merkel har forhandlingene til tider vært svært vanskelige.

– Men det var verdt det, sier hun.

«Sosialdemokratisk håndskrift»

Merkels kristenkonservative parti CDU har forhandlet med sitt bayerske søsterparti CSU og sosialdemokratiske SPD om den nye storkoalisjonen.

Sosialdemokratene har gjort seg kostbare i forhandlingene, og ifølge partileder Martin Schulz er regjeringserklæringen skrevet med «sosialdemokratisk håndskrift».

Også fordelingen av ministerposter vitner om at Merkel har vært villig til å strekke seg for å få en avtale på plass. SPD får tre av toppstillingene: utenriksministeren, finansministeren og arbeids- og sosialministeren.

Det er tredje gang SPD går i koalisjon med Merkel. I de to forrige koalisjonene gikk finansministerposten til de konservative.

Fordeling av poster

SPD-leder Martin Schulz bekrefter at han vil bli ny utenriksminister. Samtidig kunngjør han at han kommer til å gå av som partileder etter bare ett år. Schulz begrunner det med behovet for fornying i SPD og utpeker parlamentarisk leder Andrea Nahles til sin arvtaker.

Hamburg-ordfører Olaf Scholz får finansministerposten og blir samtidig visestatsminister, opplyses det videre.

CSUs leder Horst Seehofer blir ny innenriksminister, ifølge DPAs kilder. Innenriksministeren får samtidig utvidet sin portefølje. CSU vil dermed ha hånden på rattet i innvandringspolitikken, noe som har vært en kjernesak for dem.

Uravstemning i vente

Enigheten betyr likevel ikke at alle hindre er ryddet av veien. Den 179 sider lange avtalen må nemlig overleve en uravstemning blant de rundt 463.000 partimedlemmene i SPD før den kan tre i kraft.

Resultatet av uravstemningen er ikke ventet før i begynnelsen av mars, og skepsisen til en ny storkoalisjon er betydelig i partiet etter det svært dårlige valgresultatet i fjor høst.

Venstrefløyen og ungdommene i SPD har allerede begynt å mobilisere mot det de oppfatter som fire nye år i Merkels skygge. Eksperter tror avstemningen kan bli jevn.

Langtrukne samtaler

Både CDU og SPD gikk markant tilbake i valget, mens partiet AfD på ytre høyre fløy kapret 12,6 prosent av stemmene og kom inn i nasjonalforsamlingen for første gang.

Koalisjonssamtalene i etterkant av valget har vært de mest langtrukne i Tyskland siden annen verdenskrig.

Merkel forsøkte først å få på plass en koalisjon med liberale FDP og miljøpartiet Grüne, men disse samtalene strandet.

Først etter dette lot SPD seg overtale til å diskutere en ny storkoalisjon. Etter valget sa Schulz først at han ville gå over i opposisjon.

«Bra for Europa»

– Det er veldig bra at de er kommet til enighet. Det er bra for Tyskland, for Europa og bilateralt, sier Søreide til NTB.

– Så lenge man har holdt på med forhandlingene og hatt en regjering som på mange måter har vært et forretningsministerium, så er det naturlig nok mange ting som det har vært vanskelig å diskutere og få avklart, påpeker hun.