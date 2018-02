Forskere: 10.000 år gammel brite hadde mørk hud og blå øyne

NTB utenriks

Det opplyser forskere fra Natural History Museum og University College London i Storbritannia onsdag.

De har analysert beinrestene fra den såkalte Cheddar-mannen, som ble funnet i Cheddar Gorge sørvest i England allerede i 1903.

Museets DNA-ekspert Ian Barnes og hans kolleger har boret inn i hodeskallen og hentet DNA fra pulverisert bein.

Funnet tyder på at mannen hadde blå øyne, mørkt krøllete hår og en «mørk til svart» hudfarge, opplyser forskerne.

D-vitamin

Forskningsresultatene kan bety at europeernes bleke hudtoner utviklet seg langt senere enn tidligere antatt, og slett ikke raskt etter at menneskene kom til Europa for rundt 45.000 år siden.

– Cheddar-mannen knuser folks forventninger om hva slags genetiske egenskaper som passer sammen, sier Tom Booth, en av forskerne.

– Det ser ut til at bleke øyne kom til Europa lenge før blek hud og blondt hår, som ikke kom før lenge etter at jordbrukssamfunnet oppsto, tilføyer han.

Det antas at mennesker som bodde i nordlige strøk i oldtiden, utviklet blek hud fordi den absorberer mer sollys og dermed mer D-vitamin.

Eldste brite

Cheddar-mannen har samme genprofil som flere andre personer fra mesolittisk tid som er funnet i Spania, Ungarn og Luxembourg. Denne gruppen samlere og jegere migrerte til Europa fra Midtøsten etter den siste istiden, for rundt 12.000 år siden.

Cheddar-mannen er det eldste hele skjelettet som er funnet i Storbritannia. Det antas at mennesker har bodd her i tusenvis av år før hans tid, men levningene er blitt visket bort under istidene.

166 cm

Cheddar-mannen var trolig en del av en liten befolkning samlere og jegere som levde i Storbritannia for rundt 10.000 år siden.

Forskere, som har studert skjelettet hans i flere tiår, sier han tilsynelatende hadde et sunt kosthold. Han var rundt 166 cm høy og døde allerede i 20-årene, trolig i en voldshendelse.

De nye funnene vil bli presentert nærmere i en TV-dokumentar på britiske Channel 4 den 18. februar.

(©NTB)