Tokyo-børsen faller kraftig etter nedtur i USA

NTB utenriks

Tokyo-børsen startet dagen i rødt med en nedgang på 4,7 prosent, og noen timer senere var fallet på hele 7,1 prosent. Men den hentet seg inn igjen, og ved stengetid var aksjekursene ned med 4,73 prosent.

Det er det verste fallet på en dag i prosentpoeng siden Donald Trump ble USAs president. Den bredere Topix-indeksen falt med 4,4 prosent.

– Investorene selger ut etter de store fallene fredag og mandag på Wall Street, sier Toshihiko Matsuno, analytiker fra SMBC Niko Securities, til AFP.

Verste dag på flere år

Mandag måtte den industritunge Dow Jones-indeksen notere det største fallet på én dag siden finanskrisen i 2008, målt i poeng. I prosent lå fallet på 4,6 prosent, noe som er det største prosentmessige fallet på seks år.

Også de andre Asia-børsene merket tirsdag nedgangen i USA dagen før. Hang Seng-indeksen i Hongkong falt i løpet av formiddagen med 4,4 prosent, mens nedgangen på børsen i Seoul lå på 3 prosent.

Analytikere peker på to årsaker til at kursene faller. For det første har det amerikanske aksjemarkedet gått fra den ene rekorden til den andre det siste året, noe som gjør at fallet kan tolkes som en motreaksjon, der investorene høster sine gevinster.

Frykt for renteøkning

Makroøkonomisk kan kursfallene skyldes nervøsitet for at den amerikanske sentralbanken vil bli nødt til å reagere på stigende inflasjon ved å komme med raskere renteøkninger enn hva finansmarkedene har kalkulert med.

Frykten fikk næring fredag da nye tall viste en økning i de amerikanske gjennomsnittslønningene på 2,9 prosent. Det var vesentlig høyere enn forventet, og den høyeste lønnsøkningen siden juni 2009.

Også i Europa var det en dårlig dag på børsene mandag. I Tyskland falt for eksempel DAX-indeksen til det laveste nivået på fire måneder.

