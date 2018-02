SOHR: Nesten 30 sivile drept utenfor Damaskus

NTB utenriks

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at det var syriske regjeringsstyrker som bombet området mandag.

Det verste angrepet rammet et marked i småbyen Beit Sawa, der ti sivile, deriblant to barn, ble drept. I Arbin ble ni sivile, blant dem to barn og én redningsarbeider drept, ifølge SOHR.

Ghouta Media Center, som drives av syriske opposisjonelle, melder at minst 28 sivile ble drept i rundt 30 ulike angrep i Øst-Ghouta mandag.

Forstadsområdet utenfor Damaskus har vært beleiret av regimets styrker siden 2013. De om lag 400.000 innbyggerne lider under alvorlig mangel på mat og medisiner, og området blir så å si daglig utsatt for luftangrep.

