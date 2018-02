Nesten 50 drept i nye angrep utenfor Damaskus

NTB utenriks

Dagen før ble minst 31 sivile drept i luft- og artilleriangrep fra syriske og russiske styrker mot det beleirede området, ifølge SOHR og andre aktivister i Syria.

– Sivile og barn massakreres mens verden tier, sier Rami Adbulrahman, direktør i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Angrepene fortsetter på tross av at FN har tryglet om en våpenhvile slik at nødhjelp kan slippe inn til de sivile. Angrepene mandag og tirsdag rammet flere distrikter i Øst-Ghouta, som sammen med Idlib-provinsen er ett av de siste opprørskontrollerte områdene i Syria.

– 19 mennesker ligger fortsatt fast under sammenraste bygninger flere steder i Øst-Ghouta, opplyste SOHR-leder Rami Abdulrahman, som advarer om at antall drepte kan stige ytterligere.

Ghouta Media Center, som drives av syriske opposisjonelle, melder om 50 drepte og over 250 sårede i tirsdagens angrep. Redningsarbeiderne i Hvite hjelmer har telt minst 38 drepte i 8 distrikter, og tallet ventes å stige ettersom angrepene fortsetter.

29 drept mandag

Syriske regjeringsstyrker har trappet opp angrepene mot Øst-Ghouta den siste tiden.

Det verste av mandagens angrep rammet et marked i landsbyen Beit Sawa, der ti sivile, blant dem to barn, ble drept. I Arbin ble ni sivile, blant dem to barn og én redningsarbeider drept, ifølge SOHR.

Totalt har rundt 80 mennesker blitt drept i Øst-Ghouta de siste to dagene, og til sammen er flere hundre såret. Regner man med de siste 45 dagene med kamper i Øst-Ghouta, dreier det seg om minst 335 drepte, blant dem minst 75 barn, ifølge SOHR.

I tillegg har anslagsvis 78 mennesker, hvorav 10 barn, blitt drept av opprørere som har skutt mot Damaskus og dens forsteder siden november, ifølge tall fra SOHR.

Beleiret i over fire år

Forstadsområdet Øst-Ghouta utenfor Damaskus er kontrollert av opprørere og har vært beleiret av president Bashar al-Assads styrker siden 2013. De om lag 400.000 innbyggerne lider under alvorlig mangel på mat og medisiner, og området blir så å si daglig utsatt for luftangrep.

FN har gjentatte ganger advart om at det ikke lar seg gjøre å distribuere de store mengdene med varer som trengs, som følge av pågående kamper og vanskelige ordninger med å oppnå tillatelser.

Kjemiske våpen

Tidligere tirsdag varslet FNs granskingskommisjon for Syria at den har mottatt «flere meldinger, som nå er under gransking, om at bomber som angivelig har inneholdt klorgass, har blitt brukt i byene Saraqeb i Idlib og i Douma i Øst-Ghouta».

Kommisjonens leder Paulo Pinheiro beskriver det syriske regimets beleiring av Øst-Ghouta, og regimets bombeangrep, som «internasjonale forbrytelser».

Pinheiros uttalelser kom dagen etter at USA i FNs sikkerhetsråd på nytt anklaget regimet i Syria for å bruke klorgass i angrep mot opprørskontrollerte områder. Det foreligger «åpenbare bevis fra dusinvis av ofre», uttalte USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Sikkerhetsrådet gikk imidlertid ikke med på noen fordømmelse fordi Russland nektet. USA fører en «propagandakampanje» og fremmer falske anklager mot Syrias president Bashar al-Assad, uttalte den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia.

