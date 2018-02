Maldivenes høyesterett snur etter pågripelse av dommere

NTB utenriks

Domstolen ombestemte seg etter at to av Maldivenes fem høyesterettsdommere natt til tirsdag ble pågrepet. Soldater stormet høyesterettsbygningen kort tid etter at president Abdulla Yameen erklærte unntakstilstand mandag.

Politiet opplyste om arrestasjonene av dommerne Abdulla Saeed og Ali Hamid på Twitter tirsdag morgen.

Tirsdag ettermiddag opphevet de tre gjenværende høyesterettsdommerne ordren om løslatelse av politiske fanger i landet.

Maldivene er rystet av en politisk krise som har tilspisset seg siden president Yameen nektet å føye seg etter ordren forrige uke.

Ekspresident pågrepet

Også den 80 år gamle opposisjonslederen Maumoon Abdul Gayoom ble pågrepet mandag. Gayoom styrte Maldivene i 30 år inntil øystatene holdt sitt første demokratiske valg i 2008 og er halvbroren til den nåværende presidenten.

Gayoom, som har tatt til orde for at halvbroren må gi fra seg makten, ble pågrepet i sitt hjem i hovedstaden Male, ifølge Gayooms datter.

Vekker reaksjoner

Maldivenes hardt pressede president Yameen erklært mandag unntakstilstand i øystaten de neste 15 dagene. Dette gir sikkerhetsstyrkene omfattende fullmakter til å pågripe mistenkte uten å stille dem for en domstol, noe blant annet USA har reagert kraftig på.

– Vi er skuffet og bekymret over utviklingen, sa talsperson Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet mandag.

Også Storbritannias utenriksminister Boris Johnson ber Yameen oppheve unntakstilstanden og følge ordrene til høyesterett.

– Vi er dypt bekymret, heter det i en uttalelse fra Johnson.

Opptøyer

Blant dem som høyesterett beordret frikjennelse av, var ekspresident Mohamed Nasheed.

Nasheed, som var landets første folkevalgte leder, ble dømt til 13 års fengsel i en kontroversiell rettsprosess i 2015, men fikk siden asyl i Storbritannia. Han ber folk motsette seg det han kaller en rettsstridig unntakstilstand.

Høyesterettskjennelsen forrige uke banet vei for at Nasheed skal kunne vende tilbake fra eksil og stille til valg når Yameens presidentperiode utløper senere i år. Domstolen gjeninnsatte også tolv folkevalgte som var blitt sparket ut av nasjonalforsamlingen etter at de skiftet side og sluttet seg til opposisjonen.

