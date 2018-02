Trump kaller kritikere for «løgnere og lekkere»

NTB utenriks

Bakgrunnen for Trumps utfall mot Schiff, som sitter i etterretningskomiteen i Representantenes hus, er knyttet til striden rundt et omstridt notat som kritiserer FBI for håndteringen av Russland-etterforskningen.

«Lille Adam Schiff, som forsøker desperat å sikre seg en høyere stilling, er en av de største løgnere og lekkere i Washington, helt på høyde med Comey, Warner, Brennan og Clapper!», tvitret Trump mandag.

«Adam lekker på ulovlig vis konfidensiell informasjon fra lukkede komitéhøringer. Dette må stoppes!», fortsatte han.

Notatet er ført i pennen av staben til republikaneren Devin Nunes og hevder at FBI og justisdepartementet har opptrådt kritikkverdig og løpt Demokratenes ærend.

Trump hevder at notatet renvasker ham for anklagene om at han fikk russisk bistand i valgkampen, noe Schiff og andre demokrater har avvist.

FBI har også avvist notatet og mener at vesentlige fakta er utelatt.

Foruten Schiff blir også tidligere FBI-sjef James Comey, nestleder Mark Warner i etterretningskomiteen i Senatet, tidligere CIA-sjef John Brennan og tidligere etterretningssjef James Clapper stemplet som «løgnere og lekkere» av Trump.

Schiff svarte presidenten i en Twitter-melding mandag der han ba Trump slå av TV-en og konsentrere seg om å håndtere viktige politiske saker.

