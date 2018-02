Sikkerhetsrådet fordømmer ikke påstått bruk av klorgass i Syria

NTB utenriks

USAs FN-ambassadør Nikki Haley hevdet under et møte i Sikkerhetsrådet mandag at det foreligger «åpenbare beviser fra dusinvis av ofre» for at klorgass er benyttet i flere angrep mot opprørskontrollerte Øst-Ghouta.

– Vi har nå rapporter om at Assad-regimet har brukt klorgass mot egen befolkning gjentatte ganger de siste ukene, inkludert i går, sa Haley.

USA foreslo derfor at Sikkerhetsrådet skulle enes om en uttalelse som «på kraftigste vis» fordømte et angrep med klorgass mot landsbyen Douma 1. februar, der over 20 sivile skal ha blitt såret, inkludert barn.

Russland nektet

Russland nektet å slutte opp om en slik fordømmelse og anklaget USA for å føre en «propagandakampanje» og for å fremme falske anklager mot president Bashar al-Assad.

– Det virker åpenbart for oss at målet er å anklage den syriske regjeringen for bruk av kjemiske våpen, selv om de skyldige ikke er identifisert, sa Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia.

Russland fremmet derfor sitt eget utkast til uttalelse, som ikke nevnte angrepene mot Øst-Ghouta og som understreket at rapportene om bruk av klorgass må «etterforskes på troverdig og profesjonelt vis».

USA avviste det russiske utkastet, og Sikkerhetsrådet greide derfor ikke å enes om en uttalelse.

Ny mekanisme

Russland fremmet i forrige måned et forslag om å opprette en ny etterforskningsmekanisme for å fastslå om kjemiske våpen er brukt i Syria, samt hvem som har stått bak disse angrepene. Dette forslaget er møtt med skepsis fra vestlig hold og er avvist av USA.

– Dette er ikke en uavhengig mekanisme. Det er et forsøk på å hvitvaske funnene fra den siste etterforskningen, som Russland desperat forsøker å gravlegge, sa Haley mandag.

