Nyoppdagede planeter sannsynligvis rike på vann

De sju planetene som kretser rundt dvergstjernen TRAPPIST-1, er muligens beboelige, sier forskere som har analysert bilder fra flere observatorier som har gransket planetsamlingen det siste året.

Studien viser at planetene hovedsakelig består av stein, og at noen av planetene potensielt kan holde på mer vann enn Jorden. Tettheten på planetene viser at enkelte av dem kan holde så mye som 5 prosent vann. Til sammenligning utgjør vannet på Jorden 0,02 av planetens masse.

– Så langt er det ingen tegn som sier at disse planetene ikke er beboelige. Alle trafikklysene vi har passert hittil har vært grønne, sier astronom Amaury Triaud ved universitetet i Birmingham til nyhetsbyrået AFP.

39 lysår

TRAPPIST-1 ligger 39 lysår unna vårt eget solsystem. Det er det mest lovende funnet så langt når det gjelder å finne forutsetninger for liv utenfor vårt eget solsystem, ifølge det internasjonale forskerteamet.

– Tettheter er viktige spor for å forstå planetenes sammensetning, men sier ikke noe om beboeligheten. Men vår undersøkelse er et viktig skritt fremover når vi fortsetter å undersøke om disse planetene kan være beboelige, sier Brice-Olivier Demory, medforfatter ved universitetet i Bern til European Southern Observatory (ESO).

Sammenlignet med vårt eget solsystem er de sju planetene i TRAPPIST-1-systemet svært tett på hverandre. De påvirkes også av hverandres gravitasjon, ulikt Jordens naboplaneter.

Nye planeter

Funn av planeter skjer stadig oftere etter at man fant den første planeten utenfor vårt solsystem i 1995. Ifølge NASA dreier det seg til nå om rundt 3.400 planeter som går i bane rundt stjerner i andre solsystemer i vår galakse.

Vår galakse Melkeveien inneholder anslagsvis 200–300 milliarder stjerner. Funnet av de sju planetene er ytterligere bevis på at vår galakse kan inneholde titusener av milliarder av planeter – langt flere enn tidligere antatt – og som ligner på vår egen klode.

Ifølge anslag fra NASA kan universet bestå av minst 2.000 milliarder galakser.

