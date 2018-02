Ni tyrkiske soldater drept i kamper mot kurdiske styrker

NTB utenriks

Dødsfallene er knyttet til den tyrkiske offensiven mot den kurdiske enklaven Afrin i Syria, opplyser tyrkiske myndigheter. Nærmere detaljer om angrepet mot stridsvognen er ikke kjent, ut over at alle om bord ble drept da den ble truffet.

Lørdag var den hittil blodigste dagen for Tyrkia siden offensiven ble innledet i midten av januar.

Til sammen skal minst 16 tyrkiske soldater så langt ha blitt drept i kampene mellom tyrkiske styrker og tyrkiskstøttede opprørere på den ene siden, og den USA-støttede syriskkurdiske YPG-militsen på den andre. Erdogan sa søndag at 935 «terrorister» har blitt «nøytralisert» av Tyrkia så langt under operasjonen i Afrin.

Ber om russisk hjelp

Kampene har satt sitt preg på den kurdiske enklaven. De lokale myndighetene som har vært på plass i Afrin siden 2013, ber nå Russland ta tydelig avstand fra den tyrkiske offensiven.

Russland grep inn i konflikten i Syria i 2015 og har hovedsakelig støttet det syriske regimet. De hadde tidligere soldater i Afrin, men trakk dem ut da Tyrkia kunngjorde offensiven.

–Vi ber Russland spesielt om å trekke sin støtte til den tyrkiske stats terrorisme mot folket i Afrin, heter det i en uttalelse fra de lokale myndighetene.

–De står til ansvar for massakrene den fascistiske tyrkiske stat gjennomfører mot uskyldige sivile, heter det videre. Den russiske tilbaketrekningen oppfattes som en de facto godkjennelse av den tyrkiske offensiven.

Demonstrasjoner

Innbyggerne i Afrin ber også USA, EU, FNs sikkerhetsråd og koalisjonen mot IS om å gripe inn mot den tyrkiske offensiven. Dette kravet ble formidlet av tusenvis som samlet seg i byen med YPG-flagg og bilder av den fengslede PKK-lederen Abdullah Öcalan for å demonstrere mot Tyrkia og manglende inngripen fra omverdenen søndag.

–Vi holder hele verden ansvarlige, for vi har kjempet mot terrorisme på alles vegne, men i dag har verden blitt enige om å drepe syrere, sier Ali Mahmoud, en av demonstrantene.

Tyrkia anser YPG-militsen for å være en terrororganisasjon og anklager dem for stå i ledtog med PKK-geriljaen på tyrkisk side av grensen. USA og koalisjonen mot IS, som har støttet YPG, har på sin side havnet i en vanskelig skvis der det å forsvare kurdernes interesser kan føre til at de havner i en direkte militær konfrontasjon med sin NATO-partner Tyrkia.

