Første dommer avsagt i sak om deling av sexvideo i Danmark

En 20-åring i Randers på Jylland ble mandag funnet skyldig i å ha delt den krenkende videoen med tolv personer og dømt til betinget fengsel i 30 dager.

Noen timer senere fant en domstol i Lyngby en 19 år gammel mann skyldig i å ha delt den samme videoen med 66 personer. Han ble dømt til 40 dagers betinget fengsel.

Det er første gang at saken prøves for en domstol. 1.004 personer, flere av dem tenåringer, er blitt siktet for å ha distribuert seksuelt krenkende materiale av mindreårige ved å spre videoen på nett.

Erstatning

Jenta i den 56 sekunder lange videoen var bare 15 år da den ble spilt inn. Hun fremmer krav om 100.000 danske kroner i erstatning fra hver og en som har delt videoen, mens gutten i videoen krever 75.000 danske kroner.

Retten i Randers tilkjente mandag jenta 10.000 danske kroner i erstatning, mens gutten fikk avslag på sitt krav. Det er ikke kjent hvilken vurdering som lå til grunn for dette, eller om de to fikk medhold i sitt krav om erstatning fra 19-åringen som ble dømt i Lyngby.

Bøter

Jentas bistandsadvokat forteller at hun fortsatt lider som følge av videoen.

– Hun har fått foreslått at hun kan flytte til den andre siden av kloden, men her florerer opptakene også. Så selv med en ny identitet på den andre siden av kloden, skal hun leve med at opptakene dukker opp, sier Ole Søgaard-Nielsen.

I 2016 ble to gutter ilagt bøter på 2.000 danske kroner for å ha delt de samme opptakene. Siden da har imidlertid opptakene fortsatt å sirkulere på nettet.

