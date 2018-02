Egypts president med kraftig advarsel mot kritikere

NTB utenriks

– Dere er advart. Det som skjedde for sju eller åtte år siden, kommer ikke til å skje igjen i Egypt, sa Sisi i en tale under en innvielse av gassfeltet Zohr i forrige uke, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det som ikke virket den gang, virker ikke nå. Det tyder på at dere ikke kjenner meg særlig godt, sa Sisi videre, som etter alt å dømme vil kunne fortsette som Egypts leder etter presidentvalget i slutten av mars.

Uttalelsen ble gitt dagen etter at over 150 politikere og aktivister oppfordret egyptiske velgere til å boikotte valget.

Sisis kritikere mener valgprosessen er et skuespill laget for at Sisi skal kunne bli gjenvalgt uten motstand. Flere politikere har ønsket å utfordre Sisi, men de har enten blitt underkjent av valgkommisjonen eller trukket seg, angivelig fordi de mener valget er en farse.

Det er nå kun én motkandidat igjen, Mussa Mustapha Mussa, som leder det liberale partiet Ghad, men som samtidig har uttrykt støtte til Sisi. For en snau uke siden kunngjorde valgkommisjonen at både Sisi og Mussa er godkjent som kandidater.

– Sisi er arrogant

Boikottaksjonen, som støttes av åtte partier, har fått navnet «Bli hjemme!»

– Nei til å delta i denne paradeforestillingen, sier Hamdeen Sabahi, som var presidentkandidat både i 2012 og 2014.

– Hvordan kan vi snakke om et valg når det ikke er noen garanti for å kunne stemme fritt? spør han, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han anklager Sisi for å være en arrogant person som ønsker å undertrykke andres holdninger, og som har skylden for den fastlåste situasjonen.

Sisi var forsvarssjef da militæret grep inn og avsatte presidenten Mohamed Mursi i 2013, året etter at den moderate islamske politikeren vant Egypts første demokratiske valg noensinne.

Samtidig ble Det muslimske brorskapet, som sikret seg flertall i nasjonalforsamlingen, forbudt. Mange av lederne, blant annet Mursi, sitter nå bak lås og slå etter å han blitt dømt til lange fengselsstraffer i militære domstoler.

Knuste motstand

Under folkeopprøret i Kairo våren 2011 ble militæret hyllet fordi det lot være å gripe inn mot demonstrantene. Militærets avsettelse av Mursi to år senere skjedde etter nye massedemonstrasjoner i Kairos gater, da i protest mot at Mursi og brorskapet styrte landet i en mer islamistisk retning.

I 2014 stilte Sisi selv som presidentkandidat og vant, men i forkant av valget hadde Sisis sikkerhetsstyrker knust all motstand fra både islamistisk og liberalt hold og sendt hundrevis av mennesker i fengsel.

Under talen ved gassfeltet sa Sisi også at han kan komme til å be egyptere om å fylle gatene for å gi ham det han kalte «et mandat».

– Hør her, den som vil utfordre Egypt, må bli kvitt meg først, sa han.

