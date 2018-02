Trump dropper å utnevne klimaskeptiker som øverste miljørådgiver

NTB utenriks

Det var i oktober i fjor at Trump utpekte White som sin foretrukne kandidat til å være leder av Det hvite hus' miljøråd. Han nominerte henne igjen i januar etter at Senatet ikke godkjente henne til rollen, dels grunnet kraftig motstand fra demokratene.

Meldingene om at Trump nå har gjort en helomvending dukket først opp i Washington Post lørdag formiddag, før opplysningene senere ble bekreftet av en anonym tjenesteperson i Det hvite hus lørdag kveld.

Hvorfor er imidlertid uklart. Tross all forskning som tyder på det motsatte, har den amerikanske presidenten selv betegnet tanken om at klimaendringene er menneskeskapte som «en bløff», et syn som til en viss grad deles av flere i administrasjonen hans, deriblant sjefen for miljøvernetaten EPA Scott Pruitt og energisekretær Rick Perry.

White mener også dette. Under en høring i Senatet i november bekreftet hun at hun ikke oppfatter CO2 som forurensning, og beskrev isteden gassen som et næringsstoff for planter. Tidligere har hun også hevdet at partikkelutslipp fra biler bare er farlig hvis du putter eksosrør i munnen og inhalerer.

I dag sitter White i ledelsen i Texas Public Policy Foundation, en konservativ tankesmie som mottar støtte fra flere store oljeselskaper. Hun tilhører også CO2 Coalition, en organisasjon som forsøker å spre kunnskap om gassens «viktige bidrag til våre liv og vår økonomi».

Hvem Det hvite hus planlegger å nominere istedenfor henne er ukjent.

