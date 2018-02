Jevnt presidentvalg ventet på Kypros

NTB utenriks

Den sittende konservative presidenten og Malas, som er kommunistenes kandidat, kjemper om å overbevise velgerne om hvem som er best egnet til å gjenforene øya øst i Middelhavet samt å få økonomien på fote.

I første valgomgang fikk Anastasiades 35,5 prosent av stemmene, mens Malas sikret seg støtte fra 30,2 prosent. Dermed er rundt en tredel av velgerne i spill, og ingen av de andre kandidatene har gått ut med støtte til de to det står om på søndag.

Ved valget for fem år siden var det de samme to kandidatene som sto igjen til slutt. Den gangen vant Anastasiades med god margin, men det er ventet at det blir langt jevnere denne gangen.

Som alltid henger spørsmålet om gjenforening av øya som ble delt mellom den greskkypriotiske republikken i sør og tyrkiskstøttede, men ikke anerkjente Nord-Kypros. Anastasiades har sagt at han vil ha nye samtaler med sin tyrkisk-kypriotiske motpart i nord, selv om forrige runde kollapset til tross for at partene kom nærmere en løsning enn noen gang tidligere.

Malas har kommet med kraftig kritikk mot presidenten for å ikke gjøre nok for å få på plass en avtale.

