YouTube merker statsstøttede nyheter

Den nye merkingen startet i USA fredag, opplyser Geoff Samek i YouTube.

– Målet er å gi brukerne ekstra informasjon for å hjelpe dem å forstå kildene til nyhetsinnholdet de ser. Nyheter er et viktig område for oss, og vi vil sørge for at vi gjør dette skikkelig, sier Samek.

En aktør som trolig vil bli berørt er russiskstøttede RT – Russia Today. Kritikere omtaler kanalen som et propagandaverktøy for myndighetene i Moskva. Men også andre leverandører kan bli omfattet av merkeordningen, som Radio Free Asia, som finansieres av den amerikanske regjeringen og offentlige finansierte kringkastere som BBC. Det siste antyder at NRK også ville blitt omfattet. Det er ikke klart hvor stor grad av offentlig finansiering eller støtte som skal til før en sending blir merket.

Merkingen skal inneholde en lenke til Wikipedia-artikler om det aktuelle mediet, slik at seerne kan finne ut mer, forklarer Samek. Ordningen er fortsatt i sin spede begynnelse og kommer til å bli justert og finpusset underveis. I fjor foretok YouTube flere endringer som skal bidra til å løfte fram troverdige nyheter.

