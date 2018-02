Uma Thurman anklager Weinstein for seksuell trakassering

NTB utenriks

Thurman (47) er gjennom sine ikoniske roller i «Pulp Fiction» og «Kill Bill» tett knyttet til Harvey Weinsteins Miramax studio. Da Weinstein-avsløringene begynte å rulle uttalte hun at hun ville vente med å uttale seg – fordi hun var for sint.

Senere har hun luftet sinnet mot Weinstein blant annet på Instagram, og nå forteller hun i New York Times om konkrete hendelser som skal ha skjedd i London i kjølvannet av suksessen med «Pulp Fiction».

Hendelsene skal ha skjedd etter et ubehagelig møte på et Paris-hotell, der Thurman sier Weinstein var kledd i badekåpe og tok henne med inn i et dampbad for å diskutere et manus.

I det som Thurman beskriver som et «angrep» i Weinsteins suite på Savoy Hotel i London sier skuespilleren at produsenten dyttet henne ned.

– Han forsøkte å presse seg på meg. Han forsøkte å blotte seg. Han gjorde alle slags ubehagelige ting, sier hun.

– Men han forsøkte ikke å faktisk legge krefter bak og tvinge meg. Du blir som et dyr som forsøker å åle seg unna, som en firfisle. Jeg gjorde alt jeg kunne for å få toget tilbake på sporet. Mitt spor, ikke hans, sier Thurman til avisen.

I en uttalelse fra Weinsteins talsmann heter det at Weinstein erkjenner å ha gjort tilnærmelser til Thurman i England etter å ha «mistolket hennes signaler i Paris».

– Han unnskyldte seg umiddelbart, heter det.

Thurman sier at hun tok med seg en venn for å konfrontere Weinstein like etter, men at assistentene hans presset henne til å møte ham alene på hans rom.

– Hvis du gjør det du gjorde mot meg mot andre mennesker, vil du miste karrieren din, ditt rykte og familien, det lover jeg deg, skal hun da ha sagt til ham.

