Nord-Korea skal ha skaffet deler til atomprogrammet via Berlin-ambassaden

Den tyske enheten for innenriks etterretning, Bundesamt für Verfassungsschutz, sier de har oppdaget at det har foregått anskaffelser via ambassaden.

– Vi setter det i sammenheng med både rakettprogrammet og atomprogrammet, sier BfV-leder Hans-Georg Maassen.

Delene det dreier seg om kan brukes til både sivile og militære formål, men tyske myndigheter forteller ikke hva det konkret dreier seg om.

– Når vi oppdager tilfeller som dette, forhindrer vi det, sier Maassen.

– Men vi kan ikke garantere at vi kan oppdage og forhindre det i alle tilfeller, sier han. Etterretningssjefen føyer til at deler også kan være anskaffet gjennom andre markeder, eller at skinnselskaper har skaffet dem i Tyskland.

Uttalelsene fra BfV kommer dagen etter at en FN-rapport der Nord-Korea beskyldes for å omgå sanksjonene mot landet omtales i amerikanske medier. Landet skal blant annet ha solgt våpen til Syria og Myanmar.

