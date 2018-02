NTB utenriks

Blant de pågrepne er lærere, ingeniører, pensjonister og offentlig ansatte, opplyser politiet.

De 40 er mistenkt for å ha deltatt i en ring der overgrepsbildene ble delt via internett, og de skal også ha brukt spesiell programvare for å skjule virksomheten.

Pågripelsene skjedde i 17 spanske provinser, inkludert Madrid, Barcelona, Alicante og Cordoba, etter husundersøkelser i flere titall boliger der det ble beslaglagt PC-er og mer enn 100 harddisker, DVD, bilder og filmer.

