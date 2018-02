Én pågrepet etter skyteangrep mot afrikanere i Italia

NTB utenriks

Myndighetene i byen opplyser at 28-åringen ble pågrepet rundt to timer etter at skytingen begynte lørdag.

Det ble skutt fra en bil flere steder i byen. Etter angrepet gikk mannen ut av bilen og gjorde en fascistisk hilsen med et italiensk flagg over skuldrene, melder italienske medier.

TV-bilder viste pågripelsen av den mistenkte mannen med barbert hode ved byens krigsminnesmerke. Det skal ha blitt funnet et våpen i bilen hans.

Den mistenkte navngis som Luca Traini. Italienske medier melder at han er medlem av høyrepartiet Lega Nord og sto på listen under fjorårets lokalvalg uten å bli valgt inn.

Livstruende

Fem menn og én kvinne, alle utlendinger, ble skadd, fire av dem alvorlig, meldes det.

– Tilstanden er livstruende for en av dem, sier Maceratas ordfører Romano Carancini til TV-stasjonen Sky TG24.

Ordføreren ba folk holde seg innendørs da hendelsen pågikk, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det er en væpnet mann i en bil som skyter i byen, skrev Carancini på Facebook.

Avisa Corriere della Sera skriver at mannen skjøt og såret to unge afrikanske migranter rett etter klokken 11. En liten stund senere ble en annen migrant og en afrikansk kvinne skutt.

Motiv

Det antas at det kan ligge et rasistisk motiv bak skyteangrepet. Tidligere denne uken ble en ung italiensk kvinne funnet drept og partert i Macerata. Den hovedmistenkte i drapssaken er en migrant fra Nigeria.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at den svarte bilen som det skal ha blitt skutt fra, ble sett i området der kvinnen ble funnet drept, og også i nærheten av stedet der den mistenkte bodde.

Macerata ligger sentralt i Italia noen mil unna adriaterhavskysten.