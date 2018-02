Film av død kurdisk kvinne i Syria vekker sinne

NTB utenriks

Tyrkiske styrker og allierte syriske opprørsgrupper har siden 20. januar drevet en offensiv mot den kurdiske enklaven Afrin nord i Syria. De kurdiske gruppene har vært alliert med USA og vestlige land i kampen mot ekstremistgruppa IS, men NATO-landet Tyrkia anser dem likevel som terrorister.

De nye beskyldningene kommer etter at en film av den døde kurdiske kvinnen er lagt ut på nett. En kurdisk tjenestemann identifiserer henne som Barin Kobani. Hun var medlem av en kvinnelig kurdisk militærenhet og hadde deltatt i den amerikanskstøttede offensiven for å erobre den nordlige byen Kobani fra IS.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights opplyser at den har mottatt filmen av den døde kvinnen fra en syrisk opprører som kjemper med de tyrkiske styrkene. Hun skal ha blitt funnet død i byen Qurna nær den tyrkiske grensen.

Bildene viser et titall menn, noen av dem bevæpnet, som samles rundt den lemlestede kroppen.

Kurdiske miljøer har reagert med sinne, og i sosiale medier deles et portrett der Kobani smiler side om side med et bilde av liket.

Både mannlige og kvinnelige krigere fra den kurdiske gruppa YPG har deltatt i den amerikanskstøttede styrken SDP. Styrken har drevet IS ut fra store områder i Syria.

(©NTB)