Enighet om ulvekontroll i tyske regjeringsforhandlinger

NTB utenriks

Forhandlingene har denne uken foregått til langt på natt. Fredag kunne det tyske nyhetsbyrået DPA melde at de to høyrepartiene CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD ikke bare er blitt enige om utdanning og asylpolitikk, men også håndteringen av et økende antall ulv på den tyske landsbygda.

– Vi må kontrollere utbredelsen av ulv. Synlige ulver må kontrolleres effektivt, de må tas hånd om raskt, og hvis nødvendig skutt og drept for å hindre at de blir for vant til mennesker, sier en av SPDs forhandlere, Olaf Lies.

Ifølge et midlertidig regjeringsdokument er det folks sikkerhet som skal ha høyeste prioritet.

I 2010 ble det for første gang på flere år observert ulv i Tyskland. En oversikt fra tysk naturforvaltning viser at det nå er rundt 60 ulveflokker i landet. Hver flokk består i snitt av sju dyr.

De siste årene har det kommet rapporter om at sau og hjort og andre dyr er blitt drept av ulv.

(©NTB)