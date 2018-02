Apple-overskudd på 20 milliarder dollar

NTB utenriks

– Vi er henrykt over å presentere det sterkeste kvartalet i Apples historie, sier selskapets toppsjef Tim Cook. Omsetningen tilsvarer over 680 milliarder kroner.

Den amerikanske IT-giganten solgte imidlertid færre iPhoner enn ventet i de tre siste månedene i 2017. Det er særlig salget av toppmodellen iPhone X som svikter. Samtidig er mange kunder misfornøyde etter at selskapet innrømmet at telefonene blir tregere etter hvert som batteriet blir eldre.

Og med skuffede kunder og salgsmål som ikke blir nådd, er det – selv når milliardene fortsetter å rulle inn – vanskelig å overbevise investorene om at alt er fryd og gammen. Det gjenspeiles i aksjekursen, som har falt rundt sju prosent siden den nådde sitt høyeste nivå noensinne for et par uker siden.

(©NTB)