Amazons omsetning økte 38 prosent

NTB utenriks

Summen tilsvarer nesten 470 milliarder kroner. Resultatet etter skatt ble på 1,9 milliarder dollar – noe som er ny rekord for det amerikanske selskapet.

Kvartalsresultatet, som ble lagt fram torsdag, overgikk analytikernes forventninger. Amazon-aksjene steg over 4 prosent etter at tallene ble presentert.

En kraftig økning i julehandelen på nett og sterk etterspørsel etter Amazons sky-tjenester bidro til omsetningsveksten. Jeff Bezos ga også mye av æren for fremgangen til Alexa, selskapets stemmestyrte assistent.

– Vi hadde svært optimistiske prognoser for Alexa i 2017, og vi overskred dem med god margin. Vi har nådd et viktig punkt hvor andre bedrifter og utviklere i økende takt tar i bruk Alexa, sier toppsjefen og legger til at Amazon-kunder som bruker tjenesten, kan styre over 4.000 smarthus-enheter med stemmen.

Omsetningen gjorde også et byks etter at Amazon kjøpte matvarekjeden Whole Foods. Nylig lanserte netthandelsgiganten en butikk uten kassaapparater, der kundene leser av appen sin når de går inn i butikken, og så blir det automatisk registrert hva de plukker med seg før de går.

