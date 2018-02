Tysk bilindustri rammet av streik

NTB utenriks

– Det kommer ikke en eneste bil på samlebåndet, sier Benjamin Gruschka fra det mektige fagforbundet IG Metall, som har tatt arbeiderne ut i streik.

Vanligvis produserer fabrikken rundt 1.500 Ford Fiesta-modeller per dag, ifølge Gruschka.

Streiken rammet også fabrikkene til Fords underleverandører i delstatene Bayern og Baden Württemberg, men det var elgigantene Bosch og underleverandøren Mahle som ble hardest rammet, ifølge IG Metall. Ved Bosch-fabrikken i Stuttgart ble 14.000 skiftarbeidere bedt om å holde seg hjemme.

Også ved fabrikkene til Bombardier og Volkswagen i delstaten Hesse, samt ved en Mercedes-fabrikk i Hamburg gjorde streiken seg gjeldende.

Streiken fortsetter fredag ved fabrikkene til BMW, Audi, Daimler og Porsche. Arbeidskonflikten var en realitet etter at forhandlingene mellom IG Metall og arbeidsgiverne brøt sammen i forrige uke.

Avstanden mellom partene er størst når det gjelder de ansattes krav om lønnsøkning for forbundets 3,9 millioner medlemmer, samt en ordning som vil bety at skiftarbeidere med omsorgsansvar vil kunne jobbe 28-timersuke i en periode på to år.

