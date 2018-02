Rolig i Aden etter tre dager med kaotiske kamper 

NTB utenriks

– I tre dager opplevde vi død. Slaget begynte akkurat her i dette nabolaget. Barna våre skrek. Vi bor i tredje etasje, og vi var livredde for at den saudiledede koalisjonen skulle gripe inn, så vi løp ned trappene til naboene våre i første etasje for å beskytte oss, sier en av byens innbyggere, Awad Nasser, til nyhetsbyrået AFP.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) opplyser at minst 38 personer er drept og 222 såret i løpet av de tre dagene. Det ble brukt både tungt artilleri og stridsvogner under slaget, og mange boliger er nå fulle av kulehull.

– Sivile innestengt

– Folk ble truffet av splinter, sivile som ikke har noe å gjøre med denne kampen. Og det var ingen til å hjelpe dem fordi det ble skutt uten stans, og veiene var stengt, sier Donia Hussein Farhan, en 22 år gammel student.

– Vi levde i frykt og terror, og ingen greide å finne ut hvem som var alliert med hvem, og hvem som kjempet mot hvem, sier hun videre.

Separatistflagg

Torsdag vaiet separatistenes flagg over kontrollpostene i byen, som ligger ved Rødehavet.

Diplomater fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater reiste samme dag i skytteltrafikk mellom separatistene og regjeringsstyrkene i et forsøk på å forhandle fram en løsning på konflikten.

– Situasjonen i Aden er nå stabil. Målet vårt i dag er stabilitet og Jemens sikkerhet, sier den saudiarabiske generalmajoren Mohammed bin Saeed al-Mughaidi.

Inntil nylig var de to fløyene samlet i sin kamp mot jemenittiske Houthi-opprørere, som har sin maktbase lenger nord i landet. Houthiene ble for tre år siden drevet ut av Aden, men de har fortsatt kontroll over hovedstaden Sana.

Ny front

Med separatistangrepet i Aden, er det åpnet en ny front i krigen i Jemen – en krig som har ført til det FN omtaler som verdens verste humanitære krise, med omfattende sult, koleraepidemi, ødelagt infrastruktur og over 9.000 drepte og mange flere sårede.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er de to største bidragsyterne i koalisjonen som siden mars 2015 har bombet Houthi-kontrollerte områder, men nå sliter de med å holde alliansen mellom president Abdedrabbo Mansour Hadis regjering og separatistlederne sammen.

Separatistene har tidligere forsøkt å danne en egen stat i Sør-Jemen.

Mange av separatistene har fått opplæring av Emiratene, men både Emiratene og Saudi-Arabia stiller seg samtidig bak Hadi.

