Første kommunistleder pågrepet i Manila etter at fredsprosess ble stanset

NTB utenriks

Norge har i flere år vært tilrettelegger for fredsprosessen, men i høst erklærte president Rodrigo Duterte at han ikke lenger ønsket noen fredssamtaler med kommunistbevegelsen, som har stått bak en av Asias lengste geriljakriger.

Mannen som nå er pågrepet, er Rafael Baylosis (69), som på 1980-tallet ledet det filippinske kommunistpartiet. Han har også fungert som rådgiver under fredsforhandlingene.

Baylosis ble onsdag pågrepet på gaten i landets hovedstad sammen med en annen væpnet mann, opplyste filippinsk politi torsdag.

Norge vil bidra

Ifølge UD har norske myndigheter fått rapporter om at Baylosis er arrestert. Selv om Duterte har lagt fredsforhandlingene på is, har Norge ikke gitt opp håpet om en forhandlingsløsning, opplyser UDs pressetalsperson Astrid Sehl til NTB.

– Norge opprettholder kontakten med partene og står til disposisjon om det skulle være ønskelig. Norge håper partene igjen finner tilbake til forhandlingsbordet, og vi er beredt til å bistå i fremtidige fredsbestrebelser på Filippinene, sier Sehl.

Baylosis har tidligere vært siktet for drap sammen med en rekke andre geriljaledere. I 2016 ble han løslatt mot kausjon ettersom han deltok i fredssamtalene.

Mistet immunitet

Ifølge filippinsk politi mistet Baylosis sin rettslige immunitet som følge av at fredsprosessen ble stanset. Myndighetene mener at han nå er generalsekretær for partiets væpnede fløy, Den nye folkehæren (NPA).

Han er den første kommunistlederen som er pågrepet siden Duterte i november kunngjorde at fredsprosessen var over.

I løpet av de 30 siste årene har det med jevne mellomrom vært holdt offisielle fredssamtaler mellom den filippinske regjeringen og kommunistgeriljaen. Partene har flere ganger møttes i Norge. Sist gang var i Asker i oktober 2016. Da uttrykte den filippinske regjeringen håp om å få på plass en fredsavtale innen ett år.

I februar 2017 avsluttet kommunistgeriljaen sin ensidige våpenhvile etter en mislykket forhandlingsrunde i Roma. Geriljaen anklaget regjeringen for å ha brukt våpenhvilen til å innta geriljakontrollerte områder. En planlagt forhandlingsrunde i Oslo i april ble avlyst.

(©NTB)