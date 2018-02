Britiske politikere stemte for å flytte

NTB utenriks

Med 234 stemmer mot 185 gikk politikerne inn for at de kan finne seg et annet sted å styre landet fra mens nedslitte Westminster slott får en lenge etterlengtet totalrenovering.

– Denne debatten burde nok vært tatt for førti år siden. Westminster slott er demokratiets sete og et ikonisk og verdensberømt bygg. Og behovet for oppussing er prekært, sier lederen for Underhuset, den konservative politikeren Andrea Leadsom.

Brann og kloakk

Den eldste delen ble bygget allerede i 1099, men mye av den velkjente parlamentsbygningen ble oppført midt på 1800-tallet. Sammen med tårnet som huser klokken Big Ben, er slottet en del av et Unesco-registrert verdensarvsted.

Brann, oversvømmelse, elektriske problemer og kloakklekkasjer er bare noen av risikomomentene som trekkes fram av en komité i Underhuset. Det er ikke mulig å bygge inn moderne brannvernsystemer, så man må i stedet ty til døgnkontinuerlig patruljering for å oppdage og slukke eventuelle branntilløp. I tillegg er bygget invadert av mus, og kloakkpumpene fra 1800-tallet kan bryte sammen når som helst.

– Faren for et fullstendig sammenbrudd er stor og øker for hver måned, heter det fra komiteen.

Milliardregning

Selv om flertallet er villig til å flytte ut, er det ikke alle som er fornøyd med vedtaket, og det gjenstår uansett mye arbeid før politikerne eventuelt må pakke alt ned i pappesker. De vet ikke engang hvor de kan flytte inn mens oppussingen pågår. Et utvalg skal settes ned for å komme opp med realistiske tids- og kostnadsoverslag, men én ting er sikkert: Det blir dyrt.

Hittil har det kommet et overslag som sier at det vil koste 5,7 milliarder pund – rundt 62 milliarder kroner – og ta 32 år å pusse opp dersom Parlamentet fortsatt skal være i drift mens arbeidet pågår. Det mest effektivt er om både Overhuset og Underhuset flytter ut. I så fall kan jobben gjøres for 3,5 milliarder pund og være ferdig i løpet av seks år. Det siste beløpet tilsvarer 38 milliarder kroner med dagens kurs.

Mens mange briter merker de økonomiske innstrammingene i landet, kan det bli vanskelig å svelge en milliardregning for å renovere arbeidsplassen til politikere som allerede oppfattes som svært privilegerte.

(©NTB)