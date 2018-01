Tre syrere dømt til livsvarig fengsel for Istanbul-terror

NTB utenriks

Tyrkiske myndigheter har anklaget IS for å stå bak terrorangrepet, som skjedde i januar for to år siden. Ingen gruppe har imidlertid hevdet å stå bak.

Angrepet skjedde ved Sultanahmet-moskeen i Istanbuls gamleby. Det skal ha vært første gang IS angrep mål i Istanbul. I løpet av 2016 ble landet rammet av flere andre terrorangrep.

I tillegg til at tolv tyskere ble drept, ble 15 personer såret, deriblant nordmannen Jostein Nielsen, som fikk skader i kneet etter å ha blitt truffet av splinter fra bomben.

